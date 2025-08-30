Así puede participar en la fiesta que recauda fondos para ayudar a animales en adopción

En los últimos años se ha hecho más visible la consciencia en las personas a la hora de adoptar animales en diferentes fundaciones que se encargan del rescate y cuidado de perros y gatos en la ciudad y no comprar animales.

En pro de hacer un trabajo más grande y apoyar a varias fundaciones de Bogotá, este 5 de septiembre se tiene preparado realizar una nueva versión de ‘Perreando con causa’, una fiesta solidaria donde la música y el baile se unirán como una herramienta de ayuda para animales en condición de vulnerabilidad.

En esta versión, el evento busca recaudar fondos para ayudar a dos fundaciones: ‘Por Amor a Rocky’ y ‘Rescatadogs’, dos fundaciones de la ciudad que trabajan desde hace años en el rescate, esterilización y cuidado de perros y gatos sin hogar.

¿Cómo asistir a la fiesta?

Para apoyar esta bonita causa para los animalitos en condición de vulnerabilidad la cita es en Zoonorama Studio, ubicado en la zona rosa de Bogotá, en la Calle 84 Bis # 13 – 86.

La entrada tiene un costo de $25.000 que será todo en función de apoyar esta causa.

Los asistentes a esta fiesta podrán disfrutar de una noche llena de energía urbana con la presencia de DJs invitados y una programación pensada para que las personas puedan disfrutar de este evento y de aportar a los animalitos vulnerables.

Las entradas pueden adquirirse a través de las cuentas oficiales de Instagram de las fundaciones participantes: @poramorarocky1 y @rescatadogsoficial.

Lea también: Retiran 20 perros callejeros en Bosa: autoridades responden a denuncias por mordeduras

Para reducir abandono animal, proponen creación de un sistema de registro único en Bogotá

El dinero que se recolecte con esta fiesta se usará en la atención de los animales rescatados que actualmente requieren diferentes cuidados como cirugías, hospitalizaciones, medicamentos o alimentos especiales. El dinero también se destinará a jornadas de esterilización, con el fin de evitar la reproducción descontrolada de perros y gatos que terminan en la calle en Bogotá.

Este es un evento que busca también llegar a diferentes ciudades, en Bogotá empezó como una iniciativa en el año 2023 y ha tenido buena recepción, la idea es poder llevar esta fiesta a otros lugares donde el abandono de animales tiene cifras muy altas.

Cifras de abandono de animales

Aunque ha crecido la consciencia a la hora de adoptar una mascota, las cifras de abandono también son altas. Durante la primera mitad de este año se registró un repunte en estas cifras, incluso el Instituto de Recreación y Deporte (IDRD) reportó preocupación por el número de animales abandonados en los parques de Bogotá. También el mismo instituto ha gestionado la valoración veterinaria, esterilización, vacunación y entrega en adopción responsable de los animales.

No obstante, la entidad hizo un llamado a la ciudadanía a una tenencia responsable de animales de compañía y a recordar que el abandono es una forma de maltrato animal, castigada por la Ley 1774 de 2016, que puede tener como consecuencia sanciones económicas y penas de cárcel para los responsables.