Alcaldía de Tunja expidió normativa para regular procedimientos de esterilización animal

Tunja

Ahora Tunja cuenta con la regulación para las jornadas masivas de esterilización que se desarrollen en la ciudad, en unidades quirúrgicas móviles veterinarias. Esto se estipuló en el Decreto 269 del 2025, después de recibir denuncias de rescatistas y animalistas, de procedimiento que se hicieron sin cumplir los requisitos mínimos de seguridad.

En Caracol Radio, la secretaria de Medio Ambiente de la ciudad, Nataly Callejas, indicó cuál fue la información que recibieron, con la que se basaron para expedir el decreto: «desde hace unos meses habíamos venido recibiendo una serie de denuncias de rescatistas y animalistas de la realización de diferentes jornadas de esterilización masiva, que se estaban desarrollando en diferentes puntos de la ciudad. Varias de esas jornadas fueron suspendidas por no contar con documentación ni protocolos habilitados».

Ahora, con esta norma, quienes estén interesados en adelantar una jornada de esterilización, deben tener el concepto sanitario de la Secretaría de Salud de Tunja, que verifique que la unidad móvil tiene las condiciones de calidad, atención de emergencias, equipamiento y un Plan de Gestión Integral de Residuos; también debe tener recetario de medicamentos controlados, autorizado por el Consejo Médico de Veterinarios.

Aparte de esto, deben presentar un plan de contingencia en la Secretaría de Infraestructura con el visto bueno de Gestión del Riesgo Municipal, que permita garantizar la seguridad y la logística que se deben dar en las jornadas de esterilización. Otro requisitos son notificar a la Policía Metropolitana de Tunja y a la Secretaría del Interior, para prevenir riesgos; a Urbaser, para que se haga la limpieza al finalizar las esterilizaciones. Solo hasta que se tengan todos estos documentos, la Secretaría de Medio Ambiente dará la autorización, revisando también la idoneidad de los profesionales veterinarios que atenderán a los animalitos.

Actualmente, la Alcaldía de Tunja está llevando a cabo sus jornadas de esterilización desde el sábado 16 de agosto, para completar 35 en este año, dirigidas a animales con propietarios inscritos en el Sisben, en las categorías A, B y C: «vamos a ir de lunes a sábado por todos los barrios, por todas las veredas, haciendo estos procedimientos», detalló la secretaria. En cada una de ellas, adelantan entre 65 y 70 procedimientos y esperan alcanzar 5 mil cirugías en este 2025, priorizando a los animalitos en condición de calle; los interesados deberán inscribirse presentando la cédula, un recibo de servicio público y la certificación de la categoría del Sisbén.