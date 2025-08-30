Alcalde Dumek Turbay entregó la Carrera 59F de Los Calamares

La Alcaldía de Cartagena, bajo el liderazgo del alcalde Dumek Turbay Paz y la ejecución de la Secretaría de Infraestructura, entregó a la comunidad de Los Calamares una obra histórica: la pavimentación de la Carrera 59F, entre la Calle 28 y la Carrera 59D, en la Quinta Etapa del barrio.

Se trata de 200 metros lineales en concreto rígido de 22 centímetros de espesor, que transforman por completo la entrada a la popular cancha de fútbol Los Almendros. Este nuevo acceso no solo dignifica la movilidad de más de 40 familias que habitan en esa calle, sino que también beneficia directamente a cientos de niños, jóvenes y adultos de toda Cartagena que practican y juegan fútbol cada fin de semana en este tradicional escenario deportivo, además de entrenadores, árbitros y padres de familia que ahora cuentan con un ingreso seguro, sin polvo ni barro.

Así mismo, la obra genera un impacto significativo en la movilidad vehicular, pues conecta de manera directa a Los Calamares con el sector de Los Ejecutivos y el barrio El Country, mejorando los tiempos de desplazamiento de los vecinos y de toda la ciudadanía que frecuenta la zona. Además, se convierte en una nueva conexión vial entre la avenida El Consulado y la Transversal 54.

“Ya hay más acceso, los niños están más seguros, es un avance espectacular. Antes la calle estaba dañada, con huecos, pero ahora quedó en perfecto estado. Agradecemos al alcalde Dumek por esta obra que beneficia a nuestros hijos”, expresó Rafael Iriarte, padre de familia que acompañaba a su hijo a un partido de fútbol en la cancha Los Almendros.

Con esta entrega, el barrio Los Calamares alcanza un logro histórico: ya no queda una sola calle destapada. Después de más de 40 años de espera, esta comunidad cuenta hoy con el 100 % de sus vías pavimentadas gracias a la gestión del alcalde Dumek Turbay Paz y al liderazgo técnico de la Secretaría de Infraestructura, dirigida por el ingeniero Wílmer Iriarte Restrepo.

Por otro lado, y como otra buena noticia, el alcalde Dumek Turbay se comprometió con la comunidad en renovar la cancha de arena de Los Almendros en una con césped sintético.

Así, el Gobierno de Dumek Turbay sigue cumpliéndole a Cartagena con hechos concretos, llevando desarrollo, conectividad y calidad de vida a cada rincón de la ciudad.