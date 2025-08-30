700 habitantes de Nuevo Porvenir accedieron a servicios de salud, educación, justicia y trámites gra

Hasta el barrio Nuevo Porvenir se trasladó la Alcaldía de Cartagena, a través del Plan de Emergencia Social (PES) – Pedro Romero, con el apoyo de entidades públicas y privadas, para poner a disposición de las familias en situación de pobreza extrema una gran oferta de servicios gratuitos en la jornada de Gobierno al Barrio.

En total, 705 personas entre niños, jóvenes y adultos mayores se beneficiaron con la atención prestada en salud, educación, dinámica familiar, orientación jurídica, habitabilidad, ingreso y trabajo, entre otros frentes.

La jornada contó por primera vez con la presencia de la Comisaría de Familia móvil, que brindó atención jurídica especializada con el fin de garantizar derechos y reducir los tiempos de respuesta en la comunidad.

Por su parte, la Registraduría Nacional del Estado Civil apoyó con la expedición de documentos de identidad por primera vez y duplicados. Enrique Berrío, residente del sector, aprovechó la oportunidad: “Excelente jornada, me ahorré la ida hasta las oficinas y pude sacar la tarjeta de identidad de mi sobrino. Invito a las personas a que asistan a estas actividades de la Alcaldía”, afirmó.

El evento reunió la oferta de entidades como IDER, Famysalud, Asuntos Étnicos, EPA Cartagena, OAGRD, Secretaría del Interior, Secretaría de Participación, Transcaribe, IPCC, Opportunity Internacional Colombia, Politécnico de América, Centro Intégrate, entre otras, que sumaron esfuerzos para atender las necesidades de los habitantes.

Con Gobierno al barrio, el Distrito sigue su compromiso de llevar la institucionalidad a los barrios y fortalecer la atención a las comunidades más vulnerables de Cartagena.