Ya son cuatro pacientes fallecidos esperando remisión de la Nueva EPS en Montería: Personería

Preocupante es el panorama se vive en Montería, departamento de Córdoba, con los traslados que requieren pacientes a centros de alta complejidad, pero diferentes EPS, entre ellas Nueva EPS y Coosalud, no estarían respondiendo de manera rápida ante la gravedad de los casos.

La alerta fue hecha nuevamente por el personero de Montería, Luis Gabriel Degiovanni, quien reveló que, a la fecha, cuatro pacientes han perdido la vida esperando remisión a centros de salud avanzados y otros 110, ubicados tanto en clínicas como en hospitales, esperan las debidas autorizaciones mientras sus patologías empeoran.

Entre los pacientes fallecidos, el personero indicó que se encuentran tres mujeres, una necesitaba remisión por tema oncológico, una por salud cardiaca y otra por encefalitis. El cuarto caso corresponde a un hombre, quien padecía problemas oncológicos.

Degiovanni indicó que los pacientes que duran semanas o meses esperando ser trasladados a otros centros de salud le quitan la oportunidad, sin responsabilidad alguna, a otros usuarios que requieren camas para poder ser atendidas.

El personero indicó que la Nueva EPS, la cual se encuentra intervenida por el Gobierno nacional, es la que presenta más quejas por los retrasos en las autorizaciones para que los pacientes sean llevados a otras ciudades para recibir la atención especializada que requieren.

En el caso de las personas fallecidas, el personero indicó que brindan el acompañamiento a sus parientes, quienes en muchos casos acudieron a la entidad en busca de ayuda. Ahora, les corresponde a las autoridades competentes activar los mecanismos jurídicos necesarios por las presuntas negligencias que se están presentando.

Ante este panorama, el personera ve con preocupación que las EPS no están cumpliendo con las órdenes judiciales relacionadas a traslados de pacientes a centros de alta complejidad.

“Ni siquiera con tutela, ni siquiera con incidente de desacato se logra el objetivo de que reciban a los pacientes. Aquí estamos nosotros muy preocupados ante esta situación”, dijo el funcionario, quien indicó que han gestionado más de 200 tutelas en lo corrido del año.