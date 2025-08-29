Veedores y usuarios protestan para exigir soluciones a la mala atención en salud

Cúcuta

Los veedores y el personal de la salud de Norte de Santander han convocado para el día de hoy una concentración para exigir soluciones por la mala prestación del servicio en los diferentes centros médicos.

La convocatoria está hecha a partir de las 8 de la mañana frente a la Gobernación de Norte de Santander donde esperan la participación de los usuarios que han tenido inconvenientes a la hora de requerir atención en salud o entrega de medicamentos.

“Vamos a protestar a nivel nacional, que este grito lo escuche el presidente de la república y ese ministro dictador que tenemos, Jaramillo, que vino aquí fue a regañar y a pegarle a los cucuteños, los veedores, y algunos sindicatos de la salud, estamos dispuestos a luchar hasta última hora para que no se siga cometiendo esta arbitrariedad que viene ejerciendo el gobierno nacional con el Norte de Santander” dijo a Caracol Radio Hermes Madrid, veedor de salud de Cúcuta.

Afirman que las millonarias deudas de las EPS se han convertido en uno de los principales factores para las falencias en el servicio, ya que esto ha ocasionado la suspensión en la atención de varias IPS en la ciudad.

“Es inadmisible que en este momento una sola EPS, la Nueva EPS, le adeude a la clínica Medical Duarte 113 mil millones, al Hospital Erasmo Meoz 70 mil millones, a Vihonco 46 mil millones, a la clínica San Diego 7500 millones, no hay posibilidad alguna que ninguna entidad honesta de esta región pueda sobrevivir con estas deudas” puntualizó Madrid.

Alertan sobre un posible impacto en la región por las tensiones políticas en Venezuela, por lo que piden “que se nombre un Puesto de Mando Unificado de la salud de Norte de Santander, teniendo en cuenta que cuando un gringo pise tierra venezolana, posiblemente todo el Táchira va a venir a escudarse en la ciudad de Cúcuta, esto es una problemática que tenemos vigente y nadie ha puesto atención a este detalle”.