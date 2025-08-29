Ultimátum del senador Mauricio Gómez Amin al Gobierno Petro

En el segundo día del Congreso Nacional de Minería que se realizó en Cartagena, el senador Mauricio Gómez Amin aseguró que las cargas para la votación de nuevo magistrado de la Corte Constitucional están a favor de la oposición y que la alta Corte tendrá, según el congresista, nuevamente independencia.

“El blindaje de la Corte Constitucional. El próximo miércoles creo que va a ser el día mas importante porque se escoge magistrado de la Corte de una terna que viene de la Corte Suprema de Justicia y el Senado tiene una responsabilidad y es no elegir a la señora Balanta que es la candidata de Gustavo Petro y del Gobierno y les anuncio: Tenemos los votos para elegir al señor Carlos Camargo y equilibrar la balanza en la Corte Constitucional. Que se olvide el Gobierno de Petro de quedarse con la Corte la próxima semana y les voy a decir algo, mi partido y es una prueba de fuego esta tomando consciencia, de los 13 senadores del liberalismo y he hablado uno a uno con ellos, los 13 senadores votaran en contra del Gobierno Petro y votaran a favor de la democracia y las instituciones, pero no nosotros, el Partido de la U, nueve de diez, Centro Democrático completo, Cambio Radical 10 de 12, del Mira tres de tres, entonces vamos a estar por encima de los 65 votos, diciéndole al Presidente Petro y diciéndole al país que hay división de poderes y nosotros como Senado entendemos que el muro de contención que han sido las Cortes tienen que respetarse.”

El senador del Partido Liberal también aseguró que tampoco una Reforma Tributaria tiene posibilidad de avanzar en el Congreso de la Republica.

“La próxima semana vamos a radicar ponencia negativa para hundir por segunda vez la reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro. Y no tenemos nueve votos en la Comisión Tercera, tenemos 11 de 16 porque no está Miguel, lo único que necesita el Gobierno es dejar de malgastar la plata publica en Colombia.”

Sobre el mecanismo de escogencia de un candidato de la oposición destaca que en ese proceso deben estar todos aquellos que quieren un cambio.

“En esa consulta deberán estar de los que estuvimos en la reunión del martes, hay debería estar Vicky Davila, Sergio Fajardo, Abelardo de la Espriella y todas las personas que creen que este país debe cambiar de rumbo.”

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Mauricio Gómez Amin estuvo en el espacio de diálogo con candidatos presidenciales ​en entrevista con Alfonso Ospina, director Servicio Informativo Caracol Radio​.