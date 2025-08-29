Teorama activa monitoreo tras alerta sanitaria en comunidades indígenas
El personero Celso Rincón explicó la necesidad de un cordón humanitario para contener la propagación.
Norte de Santander.
La emergencia sanitaria que afecta a la comunidad Barí comienza a sentirse también en Teorama, donde las autoridades locales reportan la presencia de posibles casos de malaria y tuberculosis.
El personero municipal, Celso Rincón, explicó que la situación es compleja, especialmente para los niños y adultos mayores, quienes enfrentan condiciones de salud difíciles y un acceso limitado a atención médica.
“Sabemos que hay niños en situación bastante compleja de salud y un menor ya falleció. La preocupación es que estas comunidades tienen contacto con veredas y municipios vecinos, lo que obliga a pensar en un cordón humanitario”, señaló Rincón.
El funcionario destacó que, a pesar de la dispersión geográfica del municipio y la cercanía de algunas comunidades al vecino municipio de Tibú, la administración ha implementado un monitoreo constante y activado rutas de atención en coordinación con la Unidad Básica de Atención y el hospital noroccidental de Ábrego.
Además, se han realizado jornadas de atención y verificaciones en territorio, aunque los esfuerzos se ven limitados por la dificultad de acceso y la presencia de actores armados.
Rincón explicó que la emergencia no solo se debe al conflicto armado, sino también a factores de abandono histórico que han afectado la salud de la población indígena.
Por ello, hizo un llamado a que se fortalezcan los mecanismos de atención y se garantice la llegada de personal de salud para prevenir que la situación se agrave.
Entre las medidas planteadas por la Personería está la identificación de los casos y de las zonas más afectadas, así como la creación de un cordón humanitario que permita monitorear y asistir a la población, evitando la propagación de estas enfermedades a otras veredas y municipios de la región.
“Es fundamental que las autoridades departamentales y nacionales actúen de manera inmediata. La situación requiere un plan de acción que combine atención médica, seguimiento epidemiológico y seguridad para el personal que ingresa al territorio”, concluyó el personero.