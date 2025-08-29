Teorama activa monitoreo tras alerta sanitaria en comunidades indígenas

Norte de Santander.

La emergencia sanitaria que afecta a la comunidad Barí comienza a sentirse también en Teorama, donde las autoridades locales reportan la presencia de posibles casos de malaria y tuberculosis.

El personero municipal, Celso Rincón, explicó que la situación es compleja, especialmente para los niños y adultos mayores, quienes enfrentan condiciones de salud difíciles y un acceso limitado a atención médica.

“Sabemos que hay niños en situación bastante compleja de salud y un menor ya falleció. La preocupación es que estas comunidades tienen contacto con veredas y municipios vecinos, lo que obliga a pensar en un cordón humanitario”, señaló Rincón.

El funcionario destacó que, a pesar de la dispersión geográfica del municipio y la cercanía de algunas comunidades al vecino municipio de Tibú, la administración ha implementado un monitoreo constante y activado rutas de atención en coordinación con la Unidad Básica de Atención y el hospital noroccidental de Ábrego.

Además, se han realizado jornadas de atención y verificaciones en territorio, aunque los esfuerzos se ven limitados por la dificultad de acceso y la presencia de actores armados.

Rincón explicó que la emergencia no solo se debe al conflicto armado, sino también a factores de abandono histórico que han afectado la salud de la población indígena.

Por ello, hizo un llamado a que se fortalezcan los mecanismos de atención y se garantice la llegada de personal de salud para prevenir que la situación se agrave.

Entre las medidas planteadas por la Personería está la identificación de los casos y de las zonas más afectadas, así como la creación de un cordón humanitario que permita monitorear y asistir a la población, evitando la propagación de estas enfermedades a otras veredas y municipios de la región.

“Es fundamental que las autoridades departamentales y nacionales actúen de manera inmediata. La situación requiere un plan de acción que combine atención médica, seguimiento epidemiológico y seguridad para el personal que ingresa al territorio”, concluyó el personero.