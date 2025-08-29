Maduro pide a António Guterres intervenir ante EE.UU. para que cese despliegue militar en el Caribe

Naciones Unidas pidió a Venezuela y a Estados Unidos actuar con moderación tras la movilización de tropas estadounidenses en el mar Caribe. (Foto: Caracol Radio / Getty )

Es una carta enviada por la presidencia de Venezuela, firmada por Nicolás Maduro, al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, en la que el mandatario asegura que “desde hace años, Venezuela ha sido objeto de una política sistemática de hostigamiento por parte de Estados Unidos”.

El mandatario del régimen afirma que, en este momento, la agresión ha escalado hacia un plano más peligroso con el despliegue militar en el Caribe de fuerzas navales y aéreas estadounidenses.

Maduro enfatizó que ese despliegue incluye destructores y un crucero lanzamisiles, así como la presencia de un submarino nuclear de ataque rápido y resalta que “se trata de la primera ocasión en que se introduce un activo de esta naturaleza en la región”.

Le puede interesar: Venezuela movilizará buques como parte del despliegue militar en la frontera con Colombia

Ante esto, reitera que estas acciones configuran una violación de la Carta de las Naciones Unidas y del Tratado de Tlatelolco, al introducir un componente nuclear en el Caribe.

Finalmente, Maduro le pide al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, instar al Gobierno de Donald Trump a “poner fin a las acciones hostiles, respetar la soberanía, la integridad y la independencia política de Venezuela”.

Esta es la segunda comunicación de este tipo desde Venezuela hacia Naciones Unidas, la primera enviada por el canciller Iván Gil y esta directamente por Nicolás Maduro.

Hasta el momento, Guterres no le ha respondido a Venezuela. Pero, la semana pasada, el secretario general le pidió a las dos partes, tanto a EE. UU. como a Venezuela, “resolver sus diferencias por medios pacíficos y desescalar las tensiones”.