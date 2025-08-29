La administración Trump pone fin al esquema de protección del Servicio Secreto para Kamala Harris

La administración Trump puso fin a la protección del Servicio Secreto de Estados Unidos para Kamala Harris, revocando una extensión otorgada por el expresidente Joe Biden a su entonces vicepresidenta.

En un memorando de la Casa Blanca se ordena “suspender cualquier procedimiento de seguridad previamente autorizado por el Memorándum Ejecutivo, más allá de los requeridos por ley” para Harris a partir del 1 de septiembre.

Esta medida se produce pocas semanas antes de que Harris emprenda una gira nacional para promocionar su libro “107 Días”, memorias de su breve campaña presidencial de 2024.

Los expresidentes reciben protección vitalicia del Servicio Secreto. Harris, como exvicepresidenta, recibió seis meses de protección tras dejar el cargo, según la ley federal. Ese periodo finalizó el 21 de julio. Sin embargo, su protección se había extendido un año más mediante una directiva firmada por Biden poco antes de dejar el cargo.

Ahora desaparecerán no solo los agentes asignados para protegerla en persona, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sino también, la protección del Servicio Secreto incluye el análisis constante de inteligencia sobre amenazas y la cobertura de situaciones en persona, correos electrónicos, mensajes de texto y redes sociales.

Con la cancelación de su equipo, los asesores de Harris temen perder el mismo acceso a las alertas de amenazas. Su casa, en el centro de Los Ángeles, también dejará de estar protegida por agentes federales.