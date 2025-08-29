Se descarta la llegada de 25mil nuevos militares al Catatumbo

En medio de las versiones sobre un supuesto despliegue masivo de tropas en el Catatumbo, para un eventual apoyo a Venezuela, fuentes oficiales aclararon a Caracol Radio que no se han trasladado 25 mil nuevos militares a esta zona del país, y que dicha cifra corresponde al total de efectivos que hoy conforman la tropa desplegada en Norte de Santander, Santander, partes de Antioquia y del sur de Bolivar dentro de la Segunda División del Ejército.

Desde comienzos de año 2025, tras el recrudecimiento de los enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y el ELN, se reforzó la presencia militar en la región, alcanzando el número actual de 25 mil uniformados, que incluye solo tropas del Ejército.

Eventualmente ante operaciones puntuales, ingresan tropas del comando de operaciones especiales y vuelven a salir del área al cumplir su misión.

Sin embargo, las autoridades precisaron que en las últimas horas no se ha registrado el envío de nuevas tropas al Catatumbo, y que, en todo caso, cualquier eventual movimiento obedecería a un reposicionamiento de unidades ya presentes en la zona fronteriza.

Expertos militares explicaron que la cifra de 25 mil hombres equivale, en promedio, a la capacidad de toda una división del Ejército, la cual normalmente cubre entre tres y cuatro departamentos del país. Por esta razón, no sería posible disponer de ese número adicional de efectivos sin afectar operaciones en regiones críticas como Cauca, donde se desarrolla actualmente la operación Perseo contra las disidencias de las extintas FARC, comandadas por alias Iván Mordisco.

De esta manera, se descarta por ahora un aumento extraordinario de pie de fuerza en el Catatumbo, aunque las autoridades mantienen la alerta en esa zona.