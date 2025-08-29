“Remisión representaría un riesgo”: Nueva EPS sobre menor internada en Casa del Niño

Tras la denuncia pública que hicieron los familiares de una niña de 2 años, internada en la Clínica Materno infantil – Casa del niño, donde estaría solicitando traslado a un centro de alta complejidad, se pronunció la Nueva EPS a través de un comunicado, donde señalaron que la remisión “representaría un riesgo” para la salud de la menor.

“De acuerdo con los reportes médicos y tras un análisis clínico integral, se determinó que, por pertinencia médica, en este momento no puede ser trasladada a otro centro asistencial, ya que dicha remisión representaría un alto riesgo para su vida, dadas sus patologías de base y condición clínica actual”, reseñaron.

En la misiva, acotaron que la decisión corresponde de manera exclusiva al criterio del equipo médico tratante, cuya prioridad permanente es la seguridad, estabilidad y continuidad del tratamiento de la paciente.

Aseguraron que la IPS dispone de la capacidad técnica y profesional necesaria para brindar la atención requerida.

“Desde Nueva EPS reiteramos nuestro compromiso con el bienestar y la atención integral de nuestros afiliados. Por ello, se han dispuesto todas las medidas necesarias para garantizar el acompañamiento de la menor y su familia, el acceso a la atención especializada y el seguimiento permanente de su evolución”, agregaron en la misiva.

Como se sabe, el padre de la menor, quien corresponde al nombre de Jesús Manuel Cardoza Marín, manifestó en la Personería de Montería que había decido colocar una tutela para que el traslado que, habría solicitado el equipo médico, se diera de manera rápida.

“Mi hija está grave, está demasiado hinchada y me piden que sea trasladada porque necesitan hacerle diálisis urgente. La EPS no ha respondido nada y seguimos esperando mientras el estado de salud de mi hija empeora”, dijo Cardoza Marín, quien acotó que el traslado debe darse para Barranquilla, Cartagena o Cali.