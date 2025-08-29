Política

“Ni Colombia ni la oposición venezolana deben solicitar o alegrarse con una invasión”: Petro

El presidente Gustavo Petro aseguró que “los problemas de los latinoamericanos y caribeños los solucionamos latinoamericanos y caribeños”.

Presidente de Colombia, Gustavo Petro, de Estados Unidos, Donald Trump, y de Venezuela, Nicolás Maduro.

Presidente de Colombia, Gustavo Petro, de Estados Unidos, Donald Trump, y de Venezuela, Nicolás Maduro.

Congreso

El presidente Gustavo Petro se refirió a las versiones que anticipan una eventual invasión de tropas militares estadounidenses a Venezuela, con el argumento de combatir las organizaciones criminales que promueven el narcotráfico a territorio norteamericano.

“Ni Colombia ni la oposición venezolana en Venezuela, ni ningún latinoamericano que se respete, debe ni solicitar ni alegrarse con una invasión extranjera en nuestro suelo”, señaló el mandatario en su cuenta de X.

El presidente insistió en que no debe haber injerencia extranjera en las decisiones de cada país: “Los problemas de los latinoamericanos y caribeños los solucionamos los latinoamericanos y caribeños”.

Además, se mantuvo en que el trato con las grandes potencias no debe ser de sometimiento, sino de equidad: “Con Europa o con Norteamérica o con China o Africa, hablamos de nuestros problemas comunes de tú a tú y como humanos, no como siervos”.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad