Neiva implementará toque de queda preventivo en cuatro comunas para proteger a los menores

Neiva

La medida preventiva del toque de queda avanza de manera positiva y fue aprobada en un pasado Consejo de Seguridad con la participación de todas las autoridades competentes. En este proceso se trazó la realización de mesas técnicas con las secretarías y entidades con responsabilidad en temas sociales. Hasta la fecha se han llevado a cabo más de cinco mesas con la Alcaldía de Neiva, la Policía de Infancia y Adolescencia, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Autoridades han mostrado total disposición para apoyar esta iniciativa, que busca proteger y garantizar los derechos de los menores en sectores donde se han presentado hechos violentos que han cobrado la vida de algunos jóvenes. Tras agotar esta etapa de preparación, el proyecto de decreto se encuentra en trámite ante la oficina jurídica de la Alcaldía, para su posterior firma por parte del alcalde.

Ferney Ducuara, secretario de gobierno de Neiva, afirmo que “el decreto establece que la medida será temporal, inicialmente por seis meses, y aplicará únicamente en las comunas 6, 8, 9 y 10 de Neiva. Durante este tiempo se realizará un seguimiento mensual para evaluar los resultados y el impacto positivo esperado. Aunque algunos líderes comunitarios de las comunas 1 y 7 han solicitado su inclusión, por ahora no se ha evidenciado la necesidad de extender la medida a esas zonas”.

La implementación contará con una fase pedagógica de 30 días, es decir, durante todo septiembre no se aplicarán sanciones. A partir del 1 de octubre entrará en vigor el régimen sancionatorio conforme a la normatividad vigente. Para ello se pondrá en marcha la estrategia denominada Caravana de la Infancia y la Convivencia, que llegará a las comunas priorizadas para garantizar el cumplimiento de la medida y fortalecer la seguridad de los menores.