´Los espectros´ tenían utilidades por $60 millones mensuales por venta de estupefacientes en Ibagué

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué logró la desarticulación del Grupo de delincuencia común organizado ´Los Espectros´, dedicados a la comercialización de estupefacientes en la comuna 11.

Tras de siete meses de investigación liderada por la Fiscalía 60 y la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional, se materializó la captura por orden judicial de seis integrantes de esta estructura delictiva, mediante la ejecución de siete diligencias de registro y allanamiento en el barrio El Bosque, parte alta y parte baja.

“Las órdenes de captura fueron emitidas por el Juzgado Diecisiete Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Ibagué, por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación y/o porte de estupefacientes”, dijo el coronel, Diego Mora, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Caracol Radio estableció que en el proceso de investigación se determinó que este grupo delincuencial operaba principalmente en sectores como La Pileta, la cancha de arena detrás del cementerio San Bonifacio y La Chuquía, donde expendían marihuana y bazuco en dosis pequeñas.

“Su modus operandi incluía el uso de campaneros apostados en puntos estratégicos para alertar sobre la presencia de las autoridades, con el fin de evadir los controles policiales”, dijo el coronel Mora.

¿Quiénes integraban ´Los Espectros´

El cabecilla de esta organización fue identificado como Jhoan García, alias ´Caneco´ de 27 años, quien presenta 2 anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir por darse al narcotráfico y Hurto calificado.

Luis Vela, alias ´Iguano´ de 29 años, registra 2 anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir por darse al narcotráfico y Homicidio.

Luis García, alias ´El Rengo´ de 54 años, registra 4 anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir por darse al narcotráfico, lesiones personales, daño en bien ajeno y hurto calificado.

José Suarez, alias ´El Viejo´ de 52 años, registra 1 anotación judicial por el delito concierto para delinquir por darse al narcotráfico.

Luis Diaz, alias ´El Indio´ de 28 años, registra 3 anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir por darse al narcotráfico, Hurto agravado, Trafico, Fabricación o porte de sustancias estupefacientes.

Alonso Aroca, alias “Aroca” de 42 años, registra 2 anotaciones judiciales por el delito concierto para delinquir por darse al narcotráfico y Hurto agravado.

Se estima que esta organización obtenía ingresos cercanos a los $2 millones diarios, alcanzando un promedio mensual de $45 a $60 millones mensuales.