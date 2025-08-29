La historia detrás de Hacienda Castilla Real en el Tolima

Tolima

La Hacienda Castilla Real, ubicada en la vereda Calabozo en el corregimiento de Gualanday en el municipio de Coello en el Tolima se proyecta como uno de los tesoros naturales del centro del país. Gracias a un paisaje único cautivando a visitantes y a grandes producciones audiovisuales.

Su propietario, Jairo Castilla, fue invitado al Personaje de la Semana quien describió que allí se presenta allí es un “fenómeno único en el mundo”. donde se combinan los nacimientos de agua y una zona desértica, dicha singularidad ha llamado la atención de Netflix, que eligió la hacienda como uno de los escenarios principales para la adaptación de Cien años de soledad con su serie Macondo.

El amor y la dedicación de Castilla por la Hacienda Castilla Real, adquirida hace 26 años, son evidentes en cada detalle. Su pasión por la naturaleza y los animales se manifiesta en la conservación de un hábitat natural para la fauna local, donde loros reales, guacamayos, pavos reales y venados conviven libremente, sin jaulas, y donde se protege una reserva de monos aulladores.

Más allá de su singular belleza natural y su conexión con la literatura universal, Hacienda Castilla Real ofrece una experiencia completa para el visitante. El establecimiento cuenta con servicios de restaurante, opciones de “paseo de olla” tradicional, caminatas a cascadas y al desierto, así como servicios de pasadía y hospedaje.

Igualmente Castilla resalta que el departamento del Tolima viene realizando pasos seguros para ofrecer una mejor experiencia al visitante gracias a una serie de encadenamientos donde actúa el sector público y diferentes operadores turísticos quienes cada día se cualifican para ofrecer una variedad de planes para los visitantes.

Durante el dialogo Jairo Castilla resalta las bondades que tiene el Tolima en materia de variedad gastronómica y unos paisajes inigualables donde se pasa de estar a nivel del mar y en pocas horas llegar a una zona de páramo.

