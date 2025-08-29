Jorge Celedón y Fundación Barco se unen para impulsar la permanencia escolar con ¡Ay Ombe! Coffee

El cantante vallenato Jorge Celedón presentó oficialmente ¡Ay Ombe! Coffee, un café que busca apoyar la permanencia escolar en las zonas rurales de Colombia y también resaltar la tradición cafetera del país.

En esta iniciativa hace parte la Fundación Barco por medio de su programa ESCALA que tiene como objetivo reducir la deserción escolar y con la venta de cada libra de café, se destinarán a recursos para fortalecer procesos educativos, apoyar a los docentes con nuevas metodologías y acompañar a las familias en la importancia de la educación.

En 2023 más de 900 mil niños estaban por fuera del sistema escolar

De acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Información de Educación Básica, en 2023 más de 900 mil niños, niñas y adolescentes estaban por fuera del sistema escolar, una situación más crítica en las zonas rurales debido a factores como la falta de recursos, las distancias hasta los colegios y la necesidad de trabajar desde temprana edad.

La Fundación Barco asegura que este proyecto permitirá que más estudiantes encuentren motivación en su aprendizaje y continúen sus trayectorias educativas. Por su parte, el cantante Jorge Celedón destacó que esta unión entre música, café y compromiso social es una manera de sembrar futuro y esperanza en las comunidades rurales.