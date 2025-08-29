Horóscopo HOY, 29 de agosto, del profesor Salomón: hoy es día de orarle a una Virgen, Conozca cuál

Horóscopo de HOY, profesor Salomón: Escorpión permita que esa persona negativa se aleje, no se ate. Imagen de fondo de Canva

La fecha del día de hoy, 29, está relacionada con Santa Marta, según el profesor Salomón. Quienes nacieron en esta fecha, son personas maestras, con un temperamento fuerte, pero también, llenas de sabiduría, que se encuentran llenas de poder.

El número del día, es el 9950; la recomendación del día, ofrecerle una vela blanca y una oración a la Virgen de Santa Marta; El color, es el azul, y la fruta, es la uva.

Horóscopo del día 29 de agosto

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Debe manejar mejor los temas relacionados con su hogar, pues es básico para tener armonía. Lo único importante en su vida no es el dinero y los negocios, tener una mejor relación con su familia debe ser lo principal.

Número del día: 3428.

Recomendación: La casa de Santa Marta y los linos.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

El dinero llegará en grandes cantidades, más de lo que espera, el fin de semana tendrá un pago o una fuente nueva de ingresos. Todo en su vida a nivel económico estará bendecido, lo que le traerá mucha estabilidad

Número del día: 8033.

Recomendación: Las 33 mieles de la prosperidad y el agua direccionada del dinero.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Tenga mucho cuidado con su falta de paciencia, el mal genio y la tristeza, pues esto no le ayudará nada y hará que los demás no lo comprendan. Comunique lo que quiere y lo que necesita para que pueda encontrar una solución.

Número del día: 0299.

Recomendación: El vencedor y el agua direccionada antiestrés.

Cáncer (Del 21 de junio al 22 de julio)

Todo lo que tenga que ver con dinero, en los próximos días será de gran importancia, pero todo será afortunado. Este fin de semana tendrá que solucionar un tema con documentos, ya sea algo nuevo o quizás que tenía atrasado.

Número del día: 2580.

Recomendación: El baño liga del dólar y el agua direccionada del éxito.

Escorpión (Del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Tendrá que poner más dinamismo y vida a las cosas en las que se está desempeñando, pues solo querer no es suficiente, debe hacer que las cosas sucedan. Le llegará una propuesta de un viaje o una salida, acéptelo, si así lo desea, pues podría llenarlo de buena energía.

Número del día: 5913.

Recomendación: El kit de suerte rápida y los linos.

Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

Tendrá buenas noticias, sin embargo, debe esforzarse más para que las cosas pasen. Si puede ayudar u orientar a alguien, hágalo, es su misión en esta vida, y debe realizarlo con mucho cariño, no como si fuera una obligación.

Número del día: 3644.

Recomendación: La crema de ámbar y el agua direccionada a la sabiduría.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Tenga seguridad de lo que está haciendo y hágalo con firmeza, no dude de sus capacidades, confíe en usted mismo, pues es muy inteligente y capaz, y gracias a esto, tiene la posibilidad de lograr todas las metas que se propone.

Número del día: 2476.

Recomendación: El kit de suerte rápida y el incienso de canela.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Tenga mucho cuidado con las personas de su alrededor, pues hay quienes le están deseando el mal o tienen malas intenciones. Debería realizarse un blindaje o una limpieza, pues le han intentado bloquear su suerte, es por esto, qué algunas cosas no le han salido como esperaba.

Número del día: 1358.

Recomendación: Él rompe hechizos y el muñeco liberador.

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

Está caminando por una escalera de éxito que le está ayudando a cumplir todas las metas que se ha propuesto, en su vida está presente la prosperidad y la estabilidad. Prepárese, pues las cosas estarán muy bien en cuanto al amor, la salud y el dinero.

Número del día: 0422.

Recomendación: El velón de las siete potencias.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Algo muy importante le espera para su vida laboral, pues estará mejorando y tendrá grandes bendiciones. También, hay algo relacionado con el amor, prepárese, pues puede ser que esté cerca de tocar las puertas de su corazón.

Número del día: 6027.

Recomendación: Las feromonas y el kit del trabajo.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Los proyectos que tiene en su mente los podrá llevar a cabo, y las metas que tiene pensadas, las podrá cumplir. Recibirá bendiciones importantes tanto económicamente como físicamente, pues si tenía alguna dolencia o alguna situación relacionada con su salud, se solucionará prontamente.

Número del día: 1840.

Recomendación: El velón de las siete potencias y el agua de hierro.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Lo que usted quiere, tanto como sus proyectos y sus metas, las va a conquistar, pero debe tener mucha fe. Las cosas que no ha conseguido es porque no las ha pedido o no ha trabajado lo suficiente para lograrlo.

Número del día: 3509.

Recomendación: El vencedor y la crema captando dinero.

