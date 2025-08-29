Foro Marítimo Colombiano 2025 en Cartagena: estrategias para fortalecer competitividad del país

Durante dos días, la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” en Cartagena de Indias, fue sede del Foro Marítimo Colombiano 2025, un espacio que reunió a expertos nacionales e internacionales para analizar los retos y oportunidades de la industria marítima como motor de desarrollo y productividad para Colombia.

El encuentro, liderado por la Asociación de Armadores de Colombia (Asonáutica), el Clúster Marítimo y diversas empresas del sector, permitió discutir la necesidad de implementar políticas públicas y normativas que fortalezcan la economía del mar, visibilicen a la gente de mar y generen mayores ingresos para la nación.

“El desarrollo marítimo del país es muy importante para nosotros y para las futuras generaciones. Me complace tenerlos aquí debatiendo sobre el futuro de este sector estratégico”, señaló el capitán de navío Jhon Henry Ruiz Murcia, director de la Escuela Naval de Cadetes.

Paneles y discusiones clave

Entre los temas tratados se destacaron:

• Políticas públicas de incentivos y fomento del sector marítimo a nivel internacional.

• Construcción de un país marítimo desde la gobernanza.

• Transformación digital y avances tecnológicos en la industria.

• Retos y oportunidades para los armadores en Colombia.

Estos espacios permitieron a los asistentes contar con un panorama claro sobre los trámites, las necesidades y las líneas de acción necesarias para potencializar la actividad marítima.

Impulso legislativo

Actualmente, en el Congreso de la República avanza la construcción de un proyecto de ley, con el respaldo del sector y liderado por el representante a la Cámara Fernando Niño, que busca modernizar la normativa y simplificar trámites para favorecer el crecimiento de la industria náutica y marítima.

“Según la DIAN, el 98% de las importaciones y exportaciones del país se movilizan por vía marítima. En 2024, este sector representó el 1.4% del PIB. Con una nueva política pública y leyes claras, podríamos duplicar o incluso multiplicar hasta en 4 o 5% los ingresos que genere la economía del mar”, afirmó el congresista.

Un compromiso colectivo

El foro también fue escenario para fortalecer la visión compartida de que Colombia debe aprovechar su posición estratégica y sus más de 44,8% de territorio marítimo para consolidarse como potencia en la región.

“Este espacio busca no solo generar reflexión, sino también conciencia colectiva sobre la necesidad de incentivar el sector marítimo. Es una oportunidad que no podemos dejar pasar”, destacó Narzly Camargo, directora ejecutiva de la Asociación de Armadores.

En la misma línea, Sergio Pinedo, presidente de Asonáutica, afirmó: “Este foro es un hito que nos permitirá focalizar políticas públicas y consolidar una visión de país orientada hacia el mar, lo que llamamos la economía azul”.

Conclusión

El Foro Marítimo 2025 dejó como mensaje central que el sector marítimo debe convertirse en un eje fundamental del desarrollo nacional, acelerando su competitividad, atrayendo inversión y garantizando un mayor impacto económico y social para Colombia.