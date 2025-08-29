Esta casi listo el Colegio de la Fundación Pies descalzos en el Catatumbo

Fundación Pies descalzos lidera construcción de mega colegio en el municipio de Tibú / Foto Archivo / Colprensa/Archivo

La Donación del mega colegio de la Fundación Pies descalzos en el Catatumbo, en el Departamento de Norte de Santander empieza a tener frutos

La secretaria de educación de la región Laura Cáceres dijo a Caracol Radio que “los primeros días de septiembre vamos a recibir e inaugurar un colegio muy importante que va a permitir ayudar a esos niños del Catatumbo que van a tener una infraestructura con calidad”.

“En Tibú se nos han presentado dificultades, estamos muy emocionados por que se reciban más de mil estudiantes en una zona jornada. Van a tener todo nuevo, espacios pertinentes, laboratorios, computadores y en septiembre vamos a inaugurarlo” dijo la funcionaria.

Explicó que “nosotros vamos a garantizar que estén los docentes desde la secretaria de educación, esto es un trabajo que se esta articulando con la Fundación Pies descalzos”.

Y agregó que “la gobernación de Norte de Santander ha venido avanzando, entonces cada uno de nosotros ha puesto un granito de arena, la alcaldía del municipio.Toda la comunidad educativa estará en una sola jornada. le apostamos a brindar mejor calidad educativa, atención, y que este sea un nuevo comienzo para ellos frente a las necesidades de la zona”.

“Vamos a iniciar con un grupo y el otro año haremos proyecciones, para poder obtener el cupo total y que todos los habitantes, vecinos al colegio se puedan vincular” dijo la secretaria" manifestó.

Finalmente precisó que “la única manera de superar esas brechas tan grandes es a través de la educación.Agradecemos a la Fundación Pies descalzos por contribuir al desarrollo educativo de la región del Catatumbo”.