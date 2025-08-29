Es como si usted preguntara si el sol va a salir mañana: MinDefensa dice que habrá elecciones libres

Cartagena

En el panel denominado “Seguridad y legalidad, un compromiso de la nación” en el Congreso Nacional de Minería en Cartagena, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, fue interrogado sobre el temor existente en el país frente al desarrollo de las elecciones el próximo año por la grave situación de orden público que atraviesa el país.

El jefe de esta cartera del Gobierno fue enfático en afirmar que los comicios se desarrollarán acorde al calendario electoral de manera libre y segura.

“Algunos me preguntan: ¿Oye y van a haber elecciones el año entrante? Es como si usted me preguntara si el sol va a salir mañana, pues claro que van a haber elecciones, acorde al calendario electoral, libres y totalmente seguras”, dijo en su intervención.

El ministro Pedro Sánchez, dijo que en todo el territorio nacional hay garantías para que se desarrollen los comicios, no obstante, admitió que el 4% del país sí requiere una atención especial ante el recrudecimiento de la violencia en zonas golpeadas por los grupos armados al margen de la ley.

“En todo el territorio nacional hay garantías de que se desarrollen las elecciones, sin embargo, un 4% requiere una atención especial, requiere un esfuerzo adicional. No es la misma seguridad que vamos o la misma capacidad que vamos a desplegar para cuidar el municipio de Tibasosa, a cuidar Argelia, Cauca o Gamarra, es diferente”, explicó.

El ministro de Defensa aseveró que las zonas que se encuentran en ese 4% que necesita atención especial para las elecciones del próximo año están el Catatumbo, cañón del Micay, suroccidente del país y el sur de Bolívar.

En este panel también participó el Registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, quien celebró que la institucionalidad quiera defender la democracia en Colombia.