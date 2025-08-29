En el Valle, Cauca y Nariño desaparecieron más de 20 personas en los primeros cinco meses del 2025

En el Valle del Cauca se estiman cerca de 9 mil personas dadas por desaparecidos en el marco del conflicto armado.

En el marco del Día Internacional de las personas desaparecidas, el Comité Internacional de la Cruz Roja, Cicr, reveló que en los departamentos del Valle, Cauca y Nariño, se desaparecieron más de 20 personas en los primeros cinco meses del año 2025.

Entre el 1 de enero y el 31 de mayo de este año 2025, en el suroccidente del país se ha registrado 21 casos de personas desaparecidas, de las 136 que se han registrado en todo el país.

Según el informe revelado por el Cicr, el departamento del Cauca concentró la mayoría de los reportes, con 14 personas desaparecidas, seguido por Valle del Cauca con 4 y Nariño con 3.

Entre el 1 de diciembre de 2016, cuando entró en vigor el Acuerdo de Paz, y el 31 de julio de 2025, el Comité Internacional de la Cruz Roja documentó 2.144 casos de desaparición ocurridos en ese periodo.

La mayoría corresponde a civiles; entre ellos 201 niños, niñas y adolescentes.

En 764 de los casos documentados por el Cicr, las familias recibieron respuestas: 574 personas fueron encontradas con vida y pudieron reunirse con sus seres queridos, mientras que en 190 se confirmó su fallecimiento y los cuerpos fueron recuperados, identificados y entregados de manera digna.

Los 1.380 casos restantes siguen abiertos, por lo que esas familias aún desconocen la suerte o el paradero de sus seres queridos. Estas cifras corresponden únicamente a los hechos conocidos directamente por el CICR y, por tanto, no muestran la dimensión completa de las desapariciones en esos años.

El Cicr insta al Estado colombiano a fortalecer y adecuar los mecanismos de búsqueda existentes, de modo que también puedan ofrecer una respuesta humanitaria para los casos posteriores a la entrada en vigor del Acuerdo de Paz. Este paso es esencial para garantizar el derecho de las familias a saber y para aliviar la profunda incertidumbre que enfrentan.

Otro desafío igualmente urgente es la identificación de quienes han fallecido. En Colombia existen miles de cuerpos de personas fallecidas en distintas situaciones de violencia que aún no han sido identificados, entre ellos también personas desaparecidas en el contexto de los conflictos armados.