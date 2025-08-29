Despliegue de capacidad militar obedece a un plan que lleva tres años: MinDefensa sobre el Catatumbo

Cartagena

Durante el Congreso Nacional de Minería en Cartagena, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó lo que Caracol Radio había anticipado. Fuentes oficiales aclararon a este medio que no se han trasladado 25 mil nuevos militares a esta zona del país, y que dicha cifra corresponde al total de efectivos que hoy conforman la tropa desplegada en Norte de Santander, Santander, partes de Antioquia y del sur de Bolívar dentro de la Segunda División del Ejército.

En su intervención, el ministro de Defensa, explicó que los 25 mil militares que se encuentran en el Catatumbo corresponden a un despliegue existente desde hace tres años en el marco del ‘Plan Ayacucho’ y que se incrementó este año ante el recrudecimiento de la violencia.

“Donde haya criminales siempre va a estar la fuerza pública y en la zona de frontera siempre ha habido criminales una de ellas es el Catatumbo. El despliegue de nuestra capacidad militar y policial obedece a un plan que se llama Ayacucho y que ya lleva tres años de ejecución y que están desplegadas las unidades militares en zonas de frontera no solamente allá, sino también en Antioquia, en Cauca, en todo el territorio nacional. Se incrementó esa capacidad militar a raíz del ataque narco-criminal del cartel del ELN”, manifestó Sánchez.

Ministro de Defensa descarta reunión personal con Vladimir Padrino

En su intervención dentro del Congreso Nacional de Minería, Pedro Sánchez, descartó una reunión personal con Vladimir Padrino, ministro de Defensa de Venezuela, argumentando que es un tema que se está manejando directamente por las vías diplomáticas desde la Cancillería colombiana.

“Respecto a las reuniones que hay o que se lleguen a desarrollar, hay una comisión de vecindad e intercambio entre los dos países que se creó, si no estoy mal hace tres años, entonces el acercamiento se hará a través de las vías diplomáticas que lo permiten y acorde a ello se avanza en todo el tema, pero cada país es soberano para mover sus tropas, para mover su capacidad. En el caso colombiano es para enfocarnos directamente en atacar el cáncer criminal. La reunión se va a desarrollar es a través del Comité de vecindad e integración, es un tema de Cancillería y a través de ellos se definirán los canales para interactuar”, puntualizó el ministro de Defensa.