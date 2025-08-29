Cúcuta ocupó el octavo lugar en desocupación a nivel nacional

El desempleo en Cúcuta obliga a las personas a dedicarse a las ventas informales / Foto: Archivo( Foto Caracol Radio Cúcuta )

Cúcuta

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística publicó las cifras de desocupación a nivel nacional para el trimestre mayo-julio con un 8,8% representando una disminución de 1,1%.

La ciudad de Cúcuta ocupó el octavo lugar con un 10,4% representando una disminución de 1,4% a comparación con el mismo periodo del año anterior.

En el periodo de agosto de 2024 a julio de 2025, la capital nortesantandereana ocupó el décimo tercer lugar con un 12%.

En cuanto a la tasa de desocupación de la población joven la ciudad de Cúcuta ocupó el noveno lugar con un 18,2% lo que representa un aumento 1,4 a comparación con el 2024.

La informalidad en Cúcuta aumentó nuevamente, pasando de 58,9% en el 2024 a 61,4% en el 2025, con una variación de 2,5%.