Cúcuta

Cúcuta ocupó el octavo lugar en desocupación a nivel nacional

La informalidad en la ciudad sigue en aumento según el DANE.

El desempleo en Cúcuta obliga a las personas a dedicarse a las ventas informales / Foto: Archivo

El desempleo en Cúcuta obliga a las personas a dedicarse a las ventas informales / Foto: Archivo(Foto Caracol Radio Cúcuta)

Cúcuta

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística publicó las cifras de desocupación a nivel nacional para el trimestre mayo-julio con un 8,8% representando una disminución de 1,1%.

La ciudad de Cúcuta ocupó el octavo lugar con un 10,4% representando una disminución de 1,4% a comparación con el mismo periodo del año anterior.

En el periodo de agosto de 2024 a julio de 2025, la capital nortesantandereana ocupó el décimo tercer lugar con un 12%.

En cuanto a la tasa de desocupación de la población joven la ciudad de Cúcuta ocupó el noveno lugar con un 18,2% lo que representa un aumento 1,4 a comparación con el 2024.

La informalidad en Cúcuta aumentó nuevamente, pasando de 58,9% en el 2024 a 61,4% en el 2025, con una variación de 2,5%.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad