Cuatro muertos y tres heridos en una jornada violenta en Norte de Santander

Norte de Santander.

La violencia volvió a sacudir a Norte de Santander este jueves, con una serie de ataques armados que dejaron cuatro personas asesinadas y tres más heridas en distintos puntos del departamento.

En Cúcuta, el primer hecho se registró a las 12:30 de la tarde en el barrio Trigal del Norte, en la cancha conocida como La Muralla. Allí fue asesinado Brandon Andrés Carvajal Alarcón, de 21 años, quien recibió tres disparos en la cabeza. Aunque fue trasladado en un taxi al Hospital Universitario Erasmo Meoz, los médicos confirmaron que llegó sin vida. El agresor, descrito como un hombre alto y delgado que vestía chaqueta negra, se movilizaba en una motocicleta AX-100 sin placas. Carvajal, según las autoridades, habría salido de prisión el año pasado tras enfrentar procesos por hurto, receptación y homicidio, y ya había sido víctima de un atentado. Incluso, su familia estaría bajo amenaza de un grupo armado ilegal.

Horas después, la violencia se trasladó al barrio La Victoria, donde fue atacado Edward Vicente Angarita Niño. La víctima se movilizaba en una motocicleta Suzuki GN azul cuando fue interceptada y asesinada a disparos. Según las primeras versiones, Angarita trabajaba como taxista.

La jornada sangrienta en la capital nortesantandereana cerró en el barrio Chapinero. Dos hombres a bordo de una motocicleta Yamaha XTZ azul llegaron hasta el lugar y dispararon contra un grupo de personas, dejando como saldo dos menores de edad y un adulto heridos. Uno de los menores recibió un impacto en la cabeza y permanece en grave estado de salud, mientras que el adulto fue identificado como Nelio Alejandro Becerra Cruz, de 18 años.

La ola de violencia también se extendió a otros municipios del departamento. En Ocaña, hombres armados irrumpieron en un hotel ubicado en el sector San Agustín y asesinaron a tiros a Ferley Alonso Cárdenas Campos. Más tarde, en la vía que de Cúcuta conduce a Tibú, a la altura de la vereda La Llana, fue hallado el cuerpo sin vida de otro hombre que aún no ha sido identificado, atacado por desconocidos.