Conflicto armado en El Tarra mantiene a estudiantes sin clases

Catatumbo.

El alcalde del municipio de El Tarra, Eyder Robles, expresó a Caracol Radio su preocupación por la persistente confrontación armada en algunas veredas de la localidad, colindante con Tibú, que ha afectado directamente a la población civil y, en particular, a los estudiantes que no han podido retornar a clases con normalidad.

“Actualmente todavía persiste la confrontación armada en algunas veredas. Hemos hecho lo que está en nuestras competencias, pero esperamos que los actores paren, ya que en medio de esta situación están las comunidades, especialmente los niños y su educación”, señaló el mandatario local.

Robles hizo un llamado directo a los grupos armados, ELN y disidencia de las Farc, para que cesen las actividades de confrontación.

Además, pidió al Gobierno Nacional intervenir con el fin de garantizar la seguridad de los habitantes y buscar soluciones a través del diálogo.

La crisis en El Tarra refleja cómo los enfrentamientos armados continúan afectando la vida cotidiana de la población, interrumpiendo la educación de los menores y generando una situación de riesgo permanente para los habitantes de la zona rural del municipio.