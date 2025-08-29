Centrales Obreras dudan de las cifras de desempleo

Cúcuta

Las Centrales Obreras en Norte de Santander advirtieron que las cifras de desempleo suministradas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE no se ajustan a la realidad de la crisis social en la región.

El Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT Martin Cruz dijo a Caracol Radio dijo que “nos llama la atención que las cifras no se comparan con la realidad y por el contrario la crisis social sigue siendo el pan de cada día para los cucuteños”.

Indicó el dirigente sindical que curiosamente otro reflejo de la situación esta asociada al crecimiento de la informalidad que alcanzó 61.04%.

Expresó que “curiosamente se promueven ferias del empleo y actividades que buscarían generar empleo, pero solo se reciben hojas de vida y de ahí no sabemos el futuro de quienes siguen esperando salir de la tasa de desempleo que mensualmente esta ciudad registra”.

Señaló que en medio de este panorama cobra importancia la reforma laboral y el futuro de la situación de los trabajadores en el país.