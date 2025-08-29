Capturan en Ocaña a hombre señalado de asesinar a joven tras un acto de intolerancia

Norte de Santander.

Un operativo de la Policía de Norte de Santander permitió la captura de José Armando Rincón Ortiz, de 26 años, señalado de haber cometido un homicidio en el municipio de Ocaña.

El hecho que se le atribuye ocurrió en marzo de este año, cuando atacó con un arma blanca a Osneider Avendaño Giménez, de 20 años, a las afueras de un establecimiento comercial.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima recibió una herida grave en el cuello que lo mantuvo varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos. Finalmente, falleció el 22 de marzo de 2025. El crimen, según las autoridades, se originó por un acto de intolerancia.

La detención de Rincón Ortiz se produjo mediante una diligencia de allanamiento y registro en el barrio Villa Los Caro, sector Tierra Santa de Ocaña, en cumplimiento de una orden judicial emitida por un juez de control de garantías de González, Cesar.

Al momento de su captura, se conoció que el hombre ya tenía vigente una medida de detención domiciliaria por el delito de tráfico de estupefacientes. Tras ser presentado ante la justicia, un juez le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Las autoridades destacaron que este resultado hace parte de la ofensiva contra los delitos de impacto en Norte de Santander y señalaron que la captura busca enviar un mensaje de confianza a la comunidad frente a la lucha contra la violencia.