Capturados tres integrantes del Clan del Golfo en el sur del departamento de Bolívar

En una operación conjunta, coordinada e interagencial entre la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, se realizó la captura de tres presuntos integrantes del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo subestructura “Euclides Pérez”, en Santa Rosa del Sur, departamento de Bolívar.

Como resultado operacional, se obtiene una importante afectación a la capacidad armada e ideológica de este grupo Armado Organizado.

A través de las operaciones sostenidas, se continúa debilitando la capacidad criminal de los grupos armados ilegales que delinquen en esta zona del país.