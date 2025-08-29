Bancóldex presenta CDT para cooperativas: una alternativa de inversión flexible y competitiva

En el marco de la Asamblea Nacional de Cooperativas de Confecoop 2025, Bancóldex, el Banco de desarrollo empresarial de Colombia, presentó su CDT para Cooperativas, un producto diseñado exclusivamente para responder a las necesidades de gestión de liquidez, diversificación del riesgo y rentabilidad del sector cooperativo en el país.

Este instrumento financiero permitirá que las cooperativas puedan diversificar sus opciones de inversión y destinar sus excedentes de tesorería en un vehículo confiable y con condiciones de rentabilidad competitivas en el mercado.

El nuevo CDT Cooperativo de Bancóldex se caracteriza por:

Inversiones desde$300 millones

Tasas fijas o indexadasal IBR

Plazos flexiblesque van desde 90 hasta 1.080 días

“El sector cooperativo cumple un papel fundamental en el desarrollo del país, además de la muy destacada labor que realizan como financiadores de la actividad productiva de sus afiliados en alianza con Bancóldex. Para continuar fortaleciendo este respaldo, desde el Banco les ofrecemos un CDT que es un instrumento de inversión rentable y flexible, que contribuye a la sostenibilidad de sus operaciones. Esto se traduce en beneficios directos para sus asociados y en el crecimiento de las microempresas”, afirmó José Alberto Garzón, presidente (e) de Bancóldex.

La entidad recordó que este producto se suma a la estrategia de Bancóldex para fortalecer el acceso a soluciones financieras adaptadas a las necesidades de distintos sectores productivos. En este caso, las cooperativas, que representan un motor de inclusión y desarrollo económico en las regiones, contarán con una herramienta de inversión ajustada a sus características y al tamaño de sus operaciones.

Además del CDT, durante el evento Bancóldex presentó su producto de Cuenta de Ahorros Institucional, una alternativa complementaria de ahorro para una gestión de liquidez.

Con esta iniciativa, Bancóldex reafirma su compromiso de trabajar de la mano del sector solidario y por seguir desarrollando productos financieros que impulsen la competitividad e impacten el crecimiento económico sostenible de Colombia.