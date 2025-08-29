Autoridades realizan jornada de recuperación del humedal de San Luis

Cúcuta

Después de varias denuncias por parte de la comunidad y líderes ambientalistas de la ciudad de Cúcuta por el mal estado del humedal de San Luis.

En redes sociales se han compartido imágenes sobre la delicada situación del ecosistema, los altos niveles de contaminación y el riesgo de las viviendas aledañas, por lo que se va a realizar una intervención.

“Hay que realizar de primera mano una limpieza total de la laguna donde hay maleza que está absorbiendo la poca agua que queda para nuestros animalitos, que está deteriorada, que hay unos riesgos inminentes en la parte de arriba de las viviendas que se encuentran en la montaña, que queremos trabajar por la comunidad, que vamos a estar todos presentes, invitamos al Ejército Nacional, a la Policía Nacional, a múltiples secretarías, a la empresa privada, la Gobernación de Norte de Santander, a Corponor, a Corpocero, para que nos acompañen en una jornada única, linda y exclusiva de recuperar todo el tema de la laguna con su limpieza” dijo a Caracol Radio Dalai Rodríguez, secretario de ambiente y sostenibilidad de la Alcaldía de Cúcuta.

A esto se suman otros problemas sociales que también serán atendidos durante la jornada.

“No solo es el lago, también hay mucha persona habitante de calle que no está dejando escombros, vamos a hacer caracterización por parte de la Oficina de Bienestar Social, vamos a ir con Riesgos a verificar el estado de las casas aledañas, aquí el tema es recuperar el lago, pero también concientizar a la ciudadanía, a las personas del barrio San Luis, para que esto se convierta en algo bonito y sea a futuro algo ecoturístico” puntualizó Rodríguez.

Se espera después de esta recuperación poder proyectar estrategias para hacer de este espacio un lugar agradable para los cucuteños y visitantes.