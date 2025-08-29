Alerta por acciones de frentes urbanos del ELN en Cúcuta

Cúcuta

A uno de los frentes urbanos del Ejército de Liberación Nacional que delinque en Cúcuta atribuyeron las autoridades la quema de un vehículo perteneciente a una empresa embotelladora de gaseosas.

Los hechos que alertaron a la comunidad se presentaron en la trocha 51 en la zona de frontera sobre el sector de Villa Silvania, cuando hombres armados salieron a la vía, hicieron disparos a un vehículo de alta gama y luego procedieron a incinera el camión.

El comandante de la policía metropolitana de Cúcuta coronel Fabio Ojeda dijo a Caracol Radio que “hubo reacción de nuestros policías, iniciamos las investigaciones y luego obtuvimos información que esta empresa fue víctima de extorsiones, posteriormente al ataque”.

Indicó el oficial que frente a este hecho, se adelantan los actos urgentes y las investigaciones de policía judicial para perseguir a los responsables del hecho.

Frente a los hechos violentos ocurridos en las últimas horas, advirtió el comandante de la institución que se trata de establecer los móviles de los cruentos ataques entre bandas criminales que delinquen en la ciudad y que diariamente cobran vidas.