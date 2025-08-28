Tres hombres fueron capturados con arma de fuego ilegal entre Cartagena y Barranquilla

En desarrollo de planes de control vial y prevención del delito, la Policía Nacional en Cartagena, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte, logró la captura en flagrancia de tres personas que se movilizaban con un arma de fuego ilegal en la vía Cartagena – Barranquilla, altura del corregimiento de Bayunca.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante el registro al automotor, los policías hallaron un revólver marca Smith & Wesson, calibre 38 largo, con seis cartuchos para el mismo, sin número de serie visible, el cual se encontraba oculto en el baúl, al lado de la llanta de repuesto.

Los capturados, el vehículo y el arma incautada fueron dejados a disposición de la fiscalía general de la Nación para resolver su situación jurídica.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, señaló: “Con estas acciones seguimos garantizando la seguridad en el área metropolitana, evitando que armas de fuego ilegales pongan en riesgo la tranquilidad de los ciudadanos. Invitamos a la comunidad a seguir confiando en la Policía Nacional y a denunciar cualquier hecho que afecte la convivencia y seguridad”.

En lo corrido del año, la Policía Nacional en Cartagena ha capturado a 615 personas por el delito de porte ilegal de armas de fuego y ha incautado 522 armas de fuego, lo que representa un incremento del 27% en comparación con el año anterior, en la incautación en estas armas ilegales.