Trabajadores de la salud convocan protesta por crisis en el sector

Cúcuta

En medio del malestar que se tiene en la región por la crisis del sector salud y la falta de respuesta del gobierno nacional, trabajadores y usuarios saldrán mañana a protestar en las calles de la ciudad.

La cita es en las afueras de la Gobernación de Norte de Santander donde se ha convocado a todas las organizaciones sindicales y a quienes hoy están afectados por los traumatismos que tienen las Ips y las EPS.

Arístides Hernández presidente de Asintrasersaludnorte dijo a Caracol Radio que “la salud no da espera, dijeron que iban a meter la salud en cuidados intensivos y así las tienen, hoy todos los usuarios están expuestos a la vulneración de este derecho debido a esta grave situación”.

Indicó además que “todas las personas que se sientan afectadas con esta situación, quienes no hayan podido recibir atención médica, suministros de medicamentos, procedimientos quirúrgicos entre otros nos pueden acompañar en esta reclamación pacifica”.

La actividad se cumplirá a partir de las 8 am en la Avenida Quinta con calles 13 y 14.