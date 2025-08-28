Revelaron el cartel con los alias de los homicidas “más buscados” en Montería

La Policía Metropolitana de Montería reveló el cartel con los alias de los 10 homicidas más buscados en la capital ganadera.

En el post solo se evidencias siluetas en negras para que con el apoyo de la comunidad puedan identificarlos y dar con sus paraderos. Continúa la recompensa de los 20 millones de pesos.

En el cartel figuran los siguientes alias: “Ronaldo”, “Héctor”, “El Mono”, “Jesús”, “José o Cheo”, “Ángel”, “Kalia”, “Falcao”, “Fabián” y “El Enano”.

“Necesito apostar todo por la seguridad, pero no podemos hacerlo solo en la Policía, la apuesta es integrar la capacidad de la comunidad con el aporte de información que permita dar con el paradero de los actores sicariales”, dijo el coronel.

El comandante acotó que el trabajo investigativo va por buen camino y confía que con la ayuda de la ciudadanía en un corto tiempo pondrán detrás de las rejas a quienes han cometido asesinatos.