¿Rescatar, proteger y reintegrar a los habitantes de calle?: Esto se propone desde el Congreso

Colombia

El Senador Mauricio Giraldo y el Representante Luis Miguel Lopez, radicaron en el Congreso de la República el Proyecto de Ley “Abrazo de Padre”, que busca rescatar, proteger y reintegrar a las personas habitantes de calle en el país, garantizando sus derechos fundamentales y ofreciéndoles oportunidades reales de vida digna.

La iniciativa parte de “que la habitancia en calle no es un delito, sino una condición de exclusión social que debe abordarse con humanidad y soluciones estructurales.”

Entre las medidas propuestas se encuentran:

• Centros de Reintegración y Rehabilitación con atención médica, alojamiento y capacitación laboral.

• Acceso integral a salud física y mental, rehabilitación de adicciones y apoyo psicosocial.

• Programas educativos y laborales, con becas, certificación de saberes y convenios de empleo.

• Incentivos empresariales, como descuentos en impuestos para quienes contraten exhabitantes de calle y créditos para emprendimientos.

• Reconstrucción de vínculos familiares y comunitarios, además de acceso a vivienda y albergue digno.

Según el VIII Censo de Bogotá (2024), “más de 10.478 personas viven en las calles de la capital, y a nivel nacional la cifra alcanza cerca de 32.000 ciudadanos, en su mayoría hombres adultos con problemas de adicción, salud mental y rupturas familiares.”

El proyecto busca superar las limitaciones de la actual Ley 1641 de 2013, que según los representantes ha tenido un impacto insuficiente. La propuesta plantea pasar del asistencialismo a una política pública integral, financiada con recursos del Presupuesto General de la Nación, el Sistema General de Participaciones, cooperación internacional y el sector privado.

Según los congresistas, se trata de “un proyecto de justicia social, cohesión y dignidad humana” que pretende ofrecer a miles de personas una segunda oportunidad de reconstruir sus vidas y aportar al país.