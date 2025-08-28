Política

¿Rescatar, proteger y reintegrar a los habitantes de calle?: Esto se propone desde el Congreso

El proyecto de ley deberá superar 4 debates en el congreso para lograr ser ley

¿Rescatar, proteger y reintegrar a los habitantes de calle?: Esto se propone desde el Congreso

María Paula Manrique Salcedo

Colombia

El Senador Mauricio Giraldo y el Representante Luis Miguel Lopez, radicaron en el Congreso de la República el Proyecto de Ley “Abrazo de Padre”, que busca rescatar, proteger y reintegrar a las personas habitantes de calle en el país, garantizando sus derechos fundamentales y ofreciéndoles oportunidades reales de vida digna.

La iniciativa parte de “que la habitancia en calle no es un delito, sino una condición de exclusión social que debe abordarse con humanidad y soluciones estructurales.”

Entre las medidas propuestas se encuentran:

• Centros de Reintegración y Rehabilitación con atención médica, alojamiento y capacitación laboral.

• Acceso integral a salud física y mental, rehabilitación de adicciones y apoyo psicosocial.

• Programas educativos y laborales, con becas, certificación de saberes y convenios de empleo.

• Incentivos empresariales, como descuentos en impuestos para quienes contraten exhabitantes de calle y créditos para emprendimientos.

• Reconstrucción de vínculos familiares y comunitarios, además de acceso a vivienda y albergue digno.

Según el VIII Censo de Bogotá (2024), “más de 10.478 personas viven en las calles de la capital, y a nivel nacional la cifra alcanza cerca de 32.000 ciudadanos, en su mayoría hombres adultos con problemas de adicción, salud mental y rupturas familiares.”

El proyecto busca superar las limitaciones de la actual Ley 1641 de 2013, que según los representantes ha tenido un impacto insuficiente. La propuesta plantea pasar del asistencialismo a una política pública integral, financiada con recursos del Presupuesto General de la Nación, el Sistema General de Participaciones, cooperación internacional y el sector privado.

Según los congresistas, se trata de “un proyecto de justicia social, cohesión y dignidad humana” que pretende ofrecer a miles de personas una segunda oportunidad de reconstruir sus vidas y aportar al país.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad