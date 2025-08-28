Preocupante aumento de adultos mayores en condición de calle en Neiva

Neiva

En Neiva, la situación de los adultos mayores en condición de calle se ha convertido en una problemática alarmante. Según las autoridades, actualmente se registra un censo cercano a 160 personas en esta condición. Aunque algunos permanecen en hospitales o clínicas, la mayoría de ellos viven en las calles, parques o espacios públicos, enfrentando múltiples dificultades.

Lo más preocupante es que gran parte de estos adultos mayores sí cuentan con familia, pero han sido abandonados. En algunos casos, los parientes los dejan en hospitales bajo el argumento de que el Estado debe asumir su cuidado, pese a tratarse de personas con discapacidad o graves problemas de salud. Esta práctica, además de inhumana, sobrecarga la responsabilidad del municipio.

De acuerdo con los datos recopilados, cerca del 80% de los adultos mayores en condición de calle son hombres, mientras que el 20% son mujeres, en edades que oscilan entre los 60 y los 78 años. Sin embargo, en los últimos meses se ha evidenciado un incremento en el abandono de mujeres, lo que agrava aún más la problemática social.

Otro hecho que genera preocupación es que, según los censos realizados, el 75% de estas personas no son de Neiva. Muchos llegan desde otros municipios atraídos por la solidaridad de los ciudadanos, el clima favorable y las oportunidades de sobrevivir en la calle. Actualmente, los sectores más críticos donde se registra abandono de adultos mayores son las comunas 4 y 10 de la capital huilense.