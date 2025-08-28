Preocupación en Cúcuta por amenazas y toque de queda impuesto en asentamientos humanos

Cúcuta.

La incertidumbre y el miedo se apoderaron de los asentamientos humanos Colinas del Tunal y Seis de Reyes, en Cúcuta, luego de que en la noche de este miércoles cuatro hombres armados irrumpieran en las calles disparando y lanzando amenazas contra los habitantes.

De acuerdo con la información de la comunidad, los sujetos, identificados con los alias de Dormido, Mono, Tatuador y El Cucho, advirtieron que asesinarían a quienes entreguen datos a las autoridades y al mismo tiempo ordenaron un toque de queda desde las 6:00 de la tarde para imponer su control en la zona.

El temor se acrecentó tras las patrullas realizadas por la Policía Metropolitana de Cúcuta, que permitieron ubicar los cuerpos asesinados e incinerados reportados por la comunidad desde el pasado 20 de agosto. Desde entonces, los pobladores sienten que sus denuncias los dejaron expuestos a represalias.

Hoy, en medio de la zozobra, las familias de estos sectores enfrentan el silencio obligado por la presencia de hombres armados y la imposición de normas ilegales que restringen su vida diaria.