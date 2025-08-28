Petro aceptó la renuncia de Libardo Márquez, superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios

El presidente Gustavo Petro aceptó la renuncia del Superintendente de Servicios Públicos Domiciliaros, Yonad Libardo Márquez.

En el decreto que confirma la salida de Márquez, indica que Felipe Durán, actual delegado para la protección al usuario y gestión del territorio de la superintendencia, queda como superintendente encargado mientras de asigna un funcionario en propiedad.

Lea también: Libardo Márquez, nuevo superintendente de servicios públicos

¿Cuáles son los retos del nuevo superservicios con la empresa de energía Air-e?: esto dice Andeg

Márquez, quien permaneció durante 10 meses en el cargo, presentó hace varias semanas su carta de renuncia irrevocable al primer mandatario.

“No fue una tarea fácil, pues los entes públicos recibidos para su gobierno adolecen del efecto causado por largas décadas de adormecimiento del sentido de lo público y de la reorientación de los imaginarios profesionales hacia al simple oportunismo y hacia el favorecimiento de tendencias empresariales más cercanas a la captura de rentas que hacia un ejercicio consistente con el trabajo, la creatividad y la productividad”, dijo en su carta de dimisión.

Así mismo, indicó que las acciones realizadas por él en la superintendencia, lograron optimizar la prestación de los servicios públicos, intervenir empresas infractoras y ejecutar inversiones en compañías intervenidas, incluida la solución integral para Air-e.