Paso urbano de Lorica en el radar de todos, pero sin la intervención de nadie

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, anunció que solicitará nuevamente una reunión entre el alcalde Lorica, Carlos Mario Manzur, y representantes del orden nacional para buscar una solución definitiva a los trabajos de pavimentación en el paso urbano que cobró una nueva vida y ha desatado manifestaciones desde la mañana del miércoles.

Zuleta Bechara acotó que desde hace un año han realizado varias mesas de trabajo, pero no se ha visto la voluntad del Gobierno Petro para dicha intervención, motivo por el cual el gobernador girará recursos para arreglar la vía Chinú – Lorica – San Bernardo del Viento, a pesar que es una vía nacional.

“Nosotros hemos aportado los recursos con el compromiso que el Gobierno central aporte los recursos para el Puente de la Doctrina y el paso urbano de Lorica que es la puerta de entrada a nuestro departamento desde la región Caribe”, dijo el gobernador.

El mandatario regional referenció la muerte por arrollamiento del ciudadano Gabriel Pérez Martínez, de más de 60 años de edad, en la convulsionada vía Bicentenario, donde las comunidades piden la ayuda gubernamental desde hace años.

“Ya hemos tenido suficientes reuniones con Ministerio de Transporte, Invías, ANI, concesión, pero a la fecha seguimos sin una hoja de ruta clara para una solución a este problema”, dijo el gobernador.

Además, resaltó que le parece ilógico que el departamento esté sitiado de peajes y con las vías en mal estado. “Los cordobeses no podemos seguir aportando los muertos en nuestras vías, en vías que están a cargo del gobierno central”, manifestó el gobernador.