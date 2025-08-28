Parlamentario Wilmer Guerrero le dice a Mindefensa que es mentira la recuperación del Catatumbo

Cúcuta

En un ejercicio realizado en la Cámara de Representantes el dirigente político nortesantandereano Wilmer Guerrero le dijo al ministro de defensa Pedro Sánchez que no es cierto que la recuperación del Catatumbo se haya hecho en un 70%.

“En usted vemos una buena persona, pero pareciera ministro que los resultados no lo acompañan, pareciera que la información que le dan no es cierta. Usted hace un mes dijo que se había recuperado el Catatumbo, que mentira ministro, que mentira tan grande, usted va al territorio y esto es tierra de nadie”.

“Todos los días están apareciendo tres y cuatro muertos, ya el plomo entre el ELN y las farc se acabo en las montañas, ellos no están aguantando hambre allá, ahora es pura muerte selectiva y usted lo sabe ministro”

Y advirtió que “ayer me reunía con la defensora del pueblo a novel nacional y decía que mentira tan grande, es la realidad de lo que estamos viviendo en la zona del Catatumbo. Entendemos que quieran hacer las cosas pero no las están haciendo” dijo el parlamentario.

Manifestó que “el año pasado se registraron más de cuatrocientos muertos en el área metropolitana. Nosotros no estamos viendo resultados, quienes vivimos en el territorio, no se parece en nada a lo que dicen de la recuperación”.

“Los secuestros aumentan por doquier y no hay un sol rescate, todos pagos y a todos se los llevan por el mismo lado” dijo el Representante a la Cámara Wilmer Carrillo.