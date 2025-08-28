Olivia Colman Y Benedict Cumberbatch protagonizan la nueva comedia “Los Roses”

El 28 de agosto se estrena “Los Roses” en cines de Latinoamérica, una cinta dirigida por Jay Roach y escrita por Tony McNamara que reimagina la película clásica de 1989 “La Guerra de los Roses”, explorando el desorden emocional, la ambición y el absurdo de las relaciones modernas con un tono mordaz, hilarante y profundamente humano, junto a un elenco de expertos en hacer reír a la audiencia.

Protagonizada por la actriz ganadora de un Oscar® y un premio Emmy® Olivia Colman y el actor nominado al Oscar® Benedict Cumberbatch, “Los Roses” presentan a Theo, un arquitecto ambicioso, obsesionado con el diseño y la perfección. Ivy es una chef talentosa que ha construido su carrera desde cero, con una pasión admirable por la cocina. Se conocieron en la universidad y rápidamente se enamoraron.

Cortesía; Searchlight Pictures Ampliar

Tras casarse y tener dos hijos, se mudan a la costa oeste de Estados Unidos, donde Theo está a punto de consagrarse con su última obra maestra, un museo náutico de alto perfil en San Francisco, mientras Ivy abre su propio restaurante de mariscos. Pero su amor comienza a fracturarse cuando el proyecto arquitectónico de Theo colapsa, mientras que Ivy alcanza un nuevo nivel de éxito profesional. Lo que comienza como sarcasmo elegante se convierte en ataques despiadados, y el lenguaje del amor se transforma en un campo de batalla.

Para el director australiano Jay Roach, la colaboración en pantalla entre Colman y Cumberbatch, quienes son viejos amigos en la vida real, resultó ser una colisión alquímica. “Adoro el ingenio británico y estos dos están en la cúspide de ese humor. Hacen que parezca fácil, pero ser gracioso es muy difícil. A ellos les sale de forma tan natural, es como un sexto sentido”, asegura el cineasta.

Por su parte el actor británico Benedict Cumberbatch dice, “es un guion que te hace reír a carcajadas, lleno de comportamientos reprobables. Y es tan divertido, tan ingenioso y creativo. Me encanta su franqueza. Algunas de las decisiones que toma son devastadoras, algunas desgarradoras, algunas divertidas y, por momentos, él es su propio enemigo”.

Por su parte Olivia Colman sobre su relación en pantalla sostiene, “fue muy divertido odiarnos mutuamente. Hay algo bastante terapéutico en eso de llegar a ser absolutamente horrible con alguien, y luego, reírse mucho al respecto”. “Los Roses” una comedia negra que explora los límites del amor, la ambición y el caos emocional con un elenco de lujo y una mirada mordaz sobre las relaciones modernas, se estrena el 28 de agosto en cines colombianos.