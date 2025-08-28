Obras de la fachada del Hospital Universitario del Caribe avanzan a buen ritmo

En este momento, el equipo de trabajo se enfoca en:

Acondicionamiento de superficies: Preparación de las superficies para recibir el nuevo revestimiento.

Reparaciones estructurales: Reparación de grietas y zonas deterioradas por el paso del tiempo para garantizar la estabilidad y seguridad del edificio.

Una vez completadas estas etapas, se procederá a la aplicación de un material que proporcionará un revestimiento fuerte y duradero a la fachada completa, lo que garantizará la protección y conservación del edificio a largo plazo.

Importancia de la obra

La fachada del Hospital Universitario del Caribe no había recibido mantenimiento significativo desde su construcción hace más de 50 años. Por lo tanto, esta obra es crucial para garantizar la seguridad y estabilidad del edificio. La remodelación de la fachada no solo mejorará la estructura del edificio, sino que también beneficiará directamente a los pacientes y trabajadores al proporcionar un entorno más seguro.

Beneficios para la seguridad

La adecuación estructural de la fachada del Hospital Universitario del Caribe tendrá un impacto significativo en la seguridad de los pacientes y trabajadores. Algunos de los beneficios incluyen:

Reducción del riesgo de accidentes: La reparación de grietas y la estabilización de la estructura reducirán el riesgo de accidentes y lesiones.

Mejora en la estabilidad del edificio: La obra garantizará la estabilidad del edificio, lo que es fundamental para la seguridad de los ocupantes.

El gerente del Hospital Universitario del Caribe, Rodrigo Arzuza Jiménez, destacó que “la remodelación de la fachada es una prioridad para nosotros, ya que garantiza la seguridad y estabilidad del edificio, el cual no recibía un mantenimiento estructural desde su construcción. Estamos comprometidos con brindar un entorno seguro y saludable para nuestros pacientes y trabajadores y por ellos estamos haciendo todos los esfuerzos para lograr que el edificio no solo cumpla con los estándares establecidos en cuanto a seguridad, sino que también le dé una permanencia a la construcción a lo largo del tiempo”.

Las obras tienen previsto que finalicen el próximo 31 de diciembre.