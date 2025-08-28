“No es solamente hablar de descentralización, sino de capacidades territoriales”: Adriana Matiz

En el marco de El Gran Encuentro: El Desafío por la Descentralización y la Ley de Competencias, la mandataria departamental enfatizó en que la distribución de recursos no es suficiente para garantizar una autonomía territorial completa. Para ella, la legislación debe incluir adecuaciones a los entes territoriales que les permitan ejecutar correctamente los nuevos presupuestos.

Por otro lado, Matiz expresó que el desarrollo sostenible de las regiones parte de una revisión detallada de sus necesidades y no de enfoques en generalidades nacionales.

