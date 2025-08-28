“La descentralización va a permitir que tengamos reglas de juego claras”: Julián López

En El Gran Encuentro: el Desafío por la Descentralización, de Prisa Media, Julián López, presidente de la Cámara de Representantes, manifestó su preocupación por la recentralización que experimenta el país actualmente.

Para él, el mejor administrador de un territorio es quien vive en él, por lo que los esfuerzos que se adelantan ahora mismo en materia de autonomía territorial necesitan de toda la atención del país: “Los sectores productivos chocoanos que están allá trabajando son a los que hay que darles oportunidades, a través de este nuevo acto legislativo y con esta pronta Ley de Competencias que regula todo eso”.

A continuación, la entrevista completa: