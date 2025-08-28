“Primero que todo se debe conocer la realidad desde el sector agropecuario”: Gonzalo Moreno

Durante El Gran Encuentro: el Desafío por la Descentralización y la Ley de Competencias, Gonzalo Moreno, presidente de Fenavi, señaló que existen múltiples leyes y planes de ordenamiento del territorio que requieren una lógica integral para que los productores operen de manera eficiente. A su juicio, cada vez que se modifican los planes territoriales, los empresarios se ven obligados a ajustar su actividad, por lo que una ley orgánica podría organizar mejor el sector y brindar seguridad jurídica.

Además, resaltó que las decisiones sobre el sector agropecuario deben partir del conocimiento concreto de los territorios. Adoptarlas desde oficinas centrales, sin tener en cuenta la realidad rural, complica la planificación y amenaza la sostenibilidad de la producción.

Consulte la entrevista completa: