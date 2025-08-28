Neiva garantiza la cobertura del PAE hasta finalizar el calendario escolar 2025

Neiva

Con relación a las declaraciones del contralor general de la República sobre el Programa de Alimentación Escolar (PAE), en Neiva la situación se encuentra bajo control. El alcalde, a través de la Secretaría de Educación, adelantó las gestiones necesarias para garantizar el cubrimiento de los estudiantes durante todo el calendario escolar. Gracias a estas acciones, no se han presentado inconvenientes mayores en la capital huilense.

La administración local tiene previsto asegurar el PAE hasta el último día del mes de noviembre de 2025, fecha en la que culmina la asistencia estudiantil. Esta planificación permitirá que niños, niñas y jóvenes continúen recibiendo el beneficio sin interrupciones. La prioridad es mantener la continuidad del programa como herramienta fundamental en la permanencia educativa.

Según Amelia Monroy, secretaria de educación, expreso que “no obstante, existe preocupación respecto al futuro del programa a nivel nacional. La Administración Municipal insiste en la necesidad de que el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Educación articulen esfuerzos para garantizar los recursos suficientes a partir del 2026. Solo así se podrá dar continuidad a un servicio vital para la formación académica de la niñez”.

El PAE ha demostrado ser un programa clave no solo para la cobertura, sino también para la asistencia escolar de miles de estudiantes. Su permanencia asegura que los menores puedan recibir un complemento alimentario durante su jornada educativa. Por esta razón, las autoridades de Neiva reiteran el llamado al Gobierno Nacional para blindar su financiación y evitar que los avances logrados se vean interrumpidos.