Más del 80% de los afiliados ha elegido su IPS: vicepresidente de FOMAG responde a Daniel Rojas

El vicepresidente del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, Aldo Cadena, respondió a la intervención que hizo el Ministro de Educación en medio del consejo de ministros que se llevo a cabo este miércoles, en las que aseguró que persisten las quejas de los maestros frente a la libre elección de hospitales y clínicas en los que recibirán atención.

Aldo Cadena afirmó que no hay ningún problema frente al proceso de libre escogencia, y desde el primero de agosto que comenzó la nueva contratación de los prestadores de servicios, se presentó en el consejo directivo el listado de las IPS en cada departamento, y en menos de 12 días, ya hay más de 720.000 maestros inscritos, contando a los beneficiarios, lo que representa el 80% de afiliados.

Aseguró que en la noche de este jueves 28 de agosto, que culmina el proceso, estiman que llegar al 100% de las inscripciones, es decir, tener más de 830.000 usuarios.

“No sé por qué lo dijo el ministro, creo que lo cogieron de sorpresa y dijo cualquier cosa”, señaló el vicepresidente del FOMAG.

Señaló que en la última sesión del consejo directivo del FOMAG, se presentó un informe sobre los avances en la inscripción de los maestros, los contratos por eventos sobre libre escogencia, que ya suman más de 2.000 y que se realizaron con el tarifario

Afirmó que le presentará al presidente Gustavo Petro toda la información sobre la implementación del nuevo modelo de salud de los maestros, a propósito de la reunión que solicitó el primer mandatario para abordar el tema.

“De eso hablan las cifras, los datos, el informe escrito, no me crean a mí, créanle a los maestros y le preguntarán a ellos si hay una libre escogencia”, concluyó.