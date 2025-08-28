Llega el estival Zasquesazipa: una tradición que continúa en Funza

La imagen oficial de esta edición representa al Zipa de Bacatá, símbolo ancestral de poder, sabiduría y conexión con el sol.

Cundinamarca

La denominada capital cultural de Cundinamarca está lista para encender sus calles con una de las celebraciones más tradicionales. Del 3 al 14 de septiembre, Funza celebrará el XXVIII Festival de Arte y Cultura Zaquesazipa, la fiesta cultural más grande del departamento y una de las más reconocidas a nivel nacional.

“¡El poder de la evolución está en Funza! Nuestro municipio se llena de arte, danza, música y tradición en el festival más grande de Cundinamarca. Queremos que todos vivan este encuentro cultural que nos conecta con nuestras raíces y proyecta el talento funzano a nivel nacional”, afirmó La alcaldesa de Funza Jeimmy Villamil Buitrago

En el parque principal de Funza, la escultura del Zipa se erige como emblema del festival y homenaje a la raíz indígena sobre la cual se construyó la historia de la sabana.

¿Cuál será la agenda del Festival Zaquesazipa en Funza?

Durante 12 días, Funza será escenario de más de 270 actividades: presentaciones de danza, teatro, literatura, ferias artesanales, muestras gastronómicas y conciertos. El cartel musical reunirá a artistas de talla nacional e internacional como Víctor Manuelle, Kapó y el cantante de música vallenata Rafa Pérez. LA totalidad de la agenda la puede consultar en www.festivalzaquesazipa.com

Cada edición del festival convoca a más de 1.000 artistas y recibe cerca de 50.000 asistentes, consolidándose como una plataforma de promoción artística, turística y económica, además de motor de transformación social para la región.