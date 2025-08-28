Lery Key llega desde Venezuela a ritmo de salsa con su nueva canción “Amor prohibido”

Con más de 10 años en la música y el sueño de ser un gran cantante de salsa, llegó Lery Key a Cartagena un diciembre de 2017.

Hoy, este venezolano se ha convertido en un referente del género en la ciudad y espera serlo también a nivel nacional e internacional.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Luego de ser parte de agrupaciones reconocidas tanto en Venezuela como en Cartagena, decidió formar su propia orquesta y trabajar arduo para ser el mejor en cada show. “Mis inicios fueron en Venezuela con agrupaciones como Caña Dulce (grupo de música venezolana), Andy Durán y su Big Band (tributos a la música tropical y del caribe), y acá en Cartagena con Son Yenyeré y Orquesta Love, entre otras; en las que aporté mi talento y experiencia a nivel musical”, dijo Lery Key.

Ahora, Lery presenta oficialmente su nueva canción “Amor Prohibido”, tema que, junto a su equipo de trabajo y su orquesta, se proyecta para ser un gran éxito pues ha sido del agrado del público y está conquistando corazones con su letra romántica.

“La canción es de la autoría de Alex Ruiz, compositor y cantante, quien llegó a los estudios de Davi Ruiz, productor del tema. Alex se la mostró junto a otras cuatro canciones más, sin embargo, fue “Amor Prohibido”, con la que sentimos una conexión especial, por lo que sin dudarlo, decidimos trabajarla”, comentó el intérprete salsero.

Agregó que “así fue como el tema, que en sus inicios era un vallenato, fue convertida en una salsa romántica gracias a la magia de Davi Ruiz y a todos los músicos que participaron en este proyecto, que gracias a Dios va encaminado a ser un hit”.

La canción, que ya tiene video oficial disponible en plataformas digitales, está dirigida a todo el público salsero juvenil y adulto. La letra relata la historia de un hombre que se enamora de una mujer que está comprometida, pero de la que, sin querer, él se fue enamorando.

El videoclip fue grabado en el restaurante La Unica en el Centro Histórico, bajo la compañía Triple 777, quienes fueron los encargados de mostrar la historia de amor prohibido y darle vida a la letra.

Finalmente, sobre sus proyectos, Lery Key expresó que por ahora seguirá llevando “Amor prohibido” a todos los rincones del país, comenzando por la Costa Caribe. Además, quiere continuar avanzando en este proyecto, creando y compartiendo nueva música que llegue tanto al público colombiano como al internacional.

Si quieres saber más de este artista, síguelo en redes como: Instagram: @lerykey Facebook: Lery Key Tik Tok: Lery